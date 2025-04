Milan, Orlando: 'Difesa a tre? Alla luce dei giocatori sulle fasce...'

Alessandro Orlando, ex difensore del Milan, ha parlato a 'Radio Dance City4You'. Argomento della discussione? Il nuovo modulo proposto da Sergio Conceicao nella vittoria per 4-0 contro l'Udinese. Il 3-4-3 è sembrato solido ed efficace. Potrà esserlo anche in futuro? In arrivo due test molto importanti: l'Atalanta in campionato e il derby di Coppa Italia contro l'Inter. Ecco il parere di Orlando.