Milan, Orlando: “De Ketelaere è impaurito, ma ha qualità. Diamogli tempo”

Orlando su De Ketelaere

"Si vede che è impaurito, ora sbaglia anche lo stop semplice o il passaggio, quando è così è perché hai paura a fare tutto. Bisogna dargli tempo. E' vero, sei al Milan, la maglia è pesante e sei stato pagato tanto, ma siamo tutti diversi. Le qualità ci sono, forse ha bisogno di tempo, vedi come è andata con Leao e Tonali. Ma tra un po' dovrà cominciare a rendere. Maldini e Massara non credo che abbiano sbagliato anche stavolta".