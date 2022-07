Milan, Origi: “Mi sto preparando per essere pronto il prima possibile”

Divock Origi, attaccante del Milan, si allena a parte in questi giorni a Milanello per i postumi di un infortunio rimediato con il Liverpool

Divock Origi, nuovo attaccante del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva ai microfoni di 'DAZN' (LEGGI QUI LA VERSIONE INTEGRALE). Ecco le dichiarazioni dell'ex centravanti del Liverpool sulla sua condizione fisica, visto che, in questi giorni a Milanello, si sta allenando a parte per i postumi di un infortunio muscolare patito proprio con i 'Reds'.