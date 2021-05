Milan, Ordine: “Sarà la settimana dell’addio di Calhanoglu. Su De Paul-Raiola…”

Franco Ordine ha parlato dell'addio quasi certo di Hakan Calhanoglu. Poi ecco il suo pensiero su Rodrigo De Paul e Mino Raiola

Il giornalista Franco Ordine ha parlato dell'addio quasi certo di Hakan Calhanoglu. Poi ecco il suo pensiero sulla procura di Rodrigo De Paul da parte di Mino Raiola: "Sarà la settimana della cessione di Calhanoglu? Ne ho la sensazione netta, altrimenti non avrebbero avuto contatti con Ilicic e con De Paul... Ho appreso con grande soddisfazione che De Paul non ha dato la sua procura a Raiola, ma gli ha soltanto dato una sub procura solo per l'estero; per il fronte italiano tratta l'altro procuratore e De Paul in prima persona. Secondo me questo è un ostacolo in meno lungo la strada". Milan, ecco l'offerta a De Paul