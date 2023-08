Milan, Ordine: “I rossoneri non sono più Leao dipendenti”

Nel suo pezzo di oggi su Il Giornale , Franco Ordine ha parlato del Milan e del nuovo assetto tattico. Con l'arrivo di Pulisic , i rossoneri, come visto contro il Bologna, attaccano anche a destra e non sono più dipendenti da Leao e la fascia sinistra. Ecco le parole di Ordine .

"Da questo cambiamento si deduce che il nuovo Milan di Pioli non è "Leao dipendente" e soprattutto non attacca soltanto a sinistra sul binario collausato formato da Leao-Theo Hernandez. Può farlo anche a destra e con profitto come si è capito in occasione dei due sigilli bolognese e di qualche altra scorribanda".