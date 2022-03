Milan, Ordine: “Difficile togliere il posto a Kalulu, è la sorpresa della stagione”

Il giornalista Franco Ordine ha parlato del momento del Milan, di calciomercato e di alcuni singoli rossoneri. Queste le dichiarazioni

Risultati corto muso : "A lungo termine non può pagare, se produci tanto è giusto segnare e chiudere le partite prima. Leao, Diaz e Messias devono segnare di più".

Su Theo : "Quando qualcuno si applica per migliorarsi e ha talento ci sono le condizioni che possa migliorare. Anche Maldini è migliorato con il tempo. Con le indicazioni di Pioli può crescere".

Rinnovo Florenzi : "Direi di si, è un contributo per l’operosa serenità a Milanello".

A destra : "Ritengo sia importante trovare un giocatore forte per aumentare la forza della squadra a destra".

Rinunci alla punta per investire a destra : "Se aumenti la qualità dei trequartisti puoi fare a meno di investire soldi sull’attaccante".

Su Rebic: "Non trovando posto, dovrebbe trovare continuità magari con un altro gol come a Salerno. In semifinale con l'Inter può essere decisivo".