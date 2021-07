Milan, Ordine: “Ecco di cosa hanno bisogno i rossoneri per migliorare”

Il noto giornalista Franco Ordine ha parlato del Milan. I rossoneri, a detta sua, non hanno bisogno di un fuoriclasse per migliorare

Il noto giornalista Franco Ordine ha parlato del Milan. I rossoneri, a detta sua, non hanno bisogno di un fuoriclasse per migliorare. Questo il suo intervento a 'Maracana' su 'TMW Radio': "Al Milan per migliorare nettamente ha bisogno non di un fuoriclasse ma dello stadio. Solo lo stadio è in grado di moltiplicare i profitti e aumentare il bilancio". Dalot, Brandt e non solo: ecco le top news di oggi sul mercato del Milan.