Milan, Ordine: “Champions? Meglio non arrivare terzi, c’è l’esempio Inter”

Il giornalista Franco Ordine ha 'consigliato' al Milan di non arrivare terzi in Champions League. Si prenda l'Inter come esempio

Renato Panno

Dopo la sconfitta contro il Porto, il cammino del Milan in Champions League si è maledettamente complicato. Serve davvero un'impresa sportiva per raggiungere gli Ottavi di Finale. La pensa così Franco Ordine che, inoltre, prende l'esempio Inter per dare un consiglio ai rossoneri. Queste le dichiarazioni del noto giornalista ai microfoni di 'Tutti Convocati': "Milan? Girone finito e devo dire che sarebbe meglio non arrivare terzi. Abbiamo l'esempio illuminante dell'Inter dello scorso anno che da gennaio ha messo la marcia più alta ed è arrivata in fondo staccando tutta la concorrenza". Intanto il Milan pensa al calciomercato: duello con l'Inter per un difensore.