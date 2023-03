Milan, Onana su Maignan: “Il migliore tra i due? Lo so, ma non lo dico”

In un'intervista rilasciata ai microfoni di DAZN, il portiere dell' Inter André Onana ha toccato diversi temi importanti. Tra questi anche il confronto tra sé stesso e il collega del Milan Mike Maignan . Interrogato su chi dei due sia più forte, il camerunense ha detto di saperlo in cuor suo, ma di non volerlo dire. Di seguito le sue parole a riguardo.

Milan, le parole di André Onana su Mike Maignan

"Qualche anno fa nel 2017 avevo detto che i portieri neri dovevano lavorare il doppio degli altri. In quel momento ero l'unico che stava giocando ad alti livelli. Era la verità. Ora sono felicissimo di vedere Mendy, di vedere Maignan, di vedere gli altri. Io Mike lo conosco bene, abbiamo giocato molte volte contro. Ci conosciamo, siamo amici ma non intimi. E lui è un grandissimo portiere mi piace giocare contro di lui. Abbiamo giocato contro quattro volte. Chi è il migliore? Non te lo so dire, ma nella mia testa so chi è il migliore".