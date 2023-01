Milan, Oddo: “Momento di flessione normale, ma non esaltante”

Massimo Oddo, ex terzino rossonero, ha rilasciato delle dichiarazioni sul 'momento no' del Milan e sulla prossima sfida contro la Lazio

Intervistato da 'Tuttosport', Massimo Oddo ha parlato di Lazio-Milan , partita in programma martedì sera e valevole per la 19^ giornata della Serie A. Ecco un estratto delle sue parole.

Su che Milan ha visto in Supercoppa : "Ho visto un'Inter più convinta in campo, un'Inter più squadra del Milan, con più voglia di vincere".

Sulla crisi del Milan: "Io non drammatizzerei così tutto quanto. E' normale che ci sia un momento di flessione. C'è stato un Mondiale dove Theo e Giroud sono arrivati in fondo. Questo momento non esaltante coincide con due-tre risultati negativi, con un trofeo che il Milan non è riuscito ad alzare e tutto è un po' più complicato. Io credo che il Milan abbia la possibilità di proseguire il suo cammino che è stato straordinario, oltre le più rosee aspettative".