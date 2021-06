Milan, Novellino: “Pioli gentiluomo, mi è dispiaciuto per Boban”

L'allenatore Walter Novellino, ai microfoni di 'Calciomercato.com', ha parlato del Milan e in particolare di Stefano Pioli e Zvonimir Boban

L'allenatore Walter Novellino, ai microfoni di 'Calciomercato.com', ha parlato del Milan e in particolare di Stefano Pioli e Zvonimir Boban. Le dichiarazioni: "Campionato meraviglioso. E' gran merito di Pioli. Nel momento di non pandemia ci ricordiamo due anni fa il Milan non andava tanto bene, poi c'è stata la pandemia e hanno iniziato a ingranare i giovani che facevano fatica con il pubblico a mettersi in mostra. Poi man mano è arrivata l'autostima, è arrivato Ibrahimovic che ha dato qualcosa in più sotto l'aspetto caratteriale. E poi l'allenatore ha inciso molto, mi piace molto Pioli: è un gentiluomo, una persona che secondo il mio punto di vista merita tutto. E poi la società. Mi è dispiaciuto che Boban sia andato via, ma Maldini è una grande persona e mi è piaciuto anche il comportamento con Donnarumma: ha detto parole bellissime su Gigio, ha fatto di tutto per tenerlo, poi alla fine devo dire che il Milan si è comportato bene, anche verso i calciatori". Milan, Calhanoglu è spalle al muro. Contatti costanti con Pioli