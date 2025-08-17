Milan, Nocerino: “Modric come Ibrahimovic nel 2020”

Luka Modric è un nuovo giocatore del Milan. Il Pallone d'Oro 2018 ha deciso di sposare la causa rossonera grazie al blitz in Croazia del direttore sportivo Igli Tare. Il dirigente albanese - sapendo della passione di Luka per i colori rossoneri - ha fiutato il colpo e in poco tempo si è assicurato la classe e l'esperienza di un campione. Modric ha quasi 40 anni ma fisicamente sembra ancora integro. Oltre alla qualità in campo, il croato può dare molto di più. La leadership e il carisma di una leggenda del calcio possono aiutare molto i compagni di squadra. È di questo avviso Antonio Nocerino, ex centrocampista del Milan, intervistato da Gazzetta.it.