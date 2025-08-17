Milan, Nocerino: “Modric come Ibrahimovic nel 2020”

In un'intervista a Gazzetta.it, Antonio Nocerino si è soffermato sull'importanza di Modric per il nuovo Milan: sarà come Ibrahimovic nel 2020
Luka Modric è un nuovo giocatore del Milan. Il Pallone d'Oro 2018 ha deciso di sposare la causa rossonera grazie al blitz in Croazia del direttore sportivo Igli Tare. Il dirigente albanese - sapendo della passione di Luka per i colori rossoneri - ha fiutato il colpo e in poco tempo si è assicurato la classe e l'esperienza di un campione. Modric ha quasi 40 anni ma fisicamente sembra ancora integro. Oltre alla qualità in campo, il croato può dare molto di più. La leadership e il carisma di una leggenda del calcio possono aiutare molto i compagni di squadra. È di questo avviso Antonio Nocerino, ex centrocampista del Milan, intervistato da Gazzetta.it.
Milan, Nocerino su Modric
Ecco cosa ha detto Nocerino sul ruolo da leader di Modric: "Può fare come Ibrahimovic nel 2020? Certamente. Penso ad esempio a quanto potrebbe fare bene a uno come Leao, che deve fare quello step definitivo atteso da tutti. Luka è la prova vivente che per stare tutti questi anni ad alto livello, non basta solo giocare bene. Poi c’è tutto il resto".