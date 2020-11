Milan, Nocerino: “Ibrahimovic presente anche quando non gioca”

Milan, Nocerino su Ibra

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Antonio Nocerino, ex centrocampista rossonero, ha parlato del Milan elogiando Zlatan Ibrahimovic. Le dichiarazioni all’interno della rubrica ‘Gazzatalk’: “Il Milan senza Ibrahimovic ti ha stupito? No, perché anche quando Ibra non gioca è presente. Ormai i giocatori hanno capito come allenarsi con lui. Lui si allena per come gioca. Quindi hanno iniziato a conoscerlo. Il Milan è una squadra molto solida. I giovani non erano abituati al peso di quella maglia e di quella storia. Con il suo arrivo hanno iniziato a cambiare il modo di allenarsi. Per Ibra ogni giorno è 200 %, se fa 3 gol ne vuole fare 5. I giovani se fanno un gol è come se avessero vinto il Mondiale. E’ questa la differenza”. Ibrahimovic ha rilasciato una lunga intervista alla UEFA: le sue parole >>>