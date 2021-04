Milan, Nocerino: “Ibrahimovic? L’età è solo un numero, fa la differenza”

Antonio Nocerino, ex centrocampista del Milan, ha parlato del rinnovo di Zlatan Ibrahimovic. Ecco perché se l'è meritato

Antonio Nocerino, ex centrocampista del Milan, ha parlato del rinnovo di Zlatan Ibrahimovic. Questa la sua opinione rilasciata al canale Twitch di 'Calciomercato.com': "A prescindere dall'anagrafe, l'età è solo un numero, ha dimostrato di poter fare ancora la differenza. Ha fatto bene ed è meritato: ha fatto un sacco di gol, stanno lottando per la Champions, penso che sia un rinnovo super meritato. Ma non avevo dubbi su questo".