Milan, Nocerino a OCW Sport: “Darei la fascia a Kjaer. Leao come Niang”

L'ex centrocampista rossonero Nocerino ha parlato al canale Twitch di OCW Sport di molti temi legati al mondo Milan. Le sue dichiarazioni

Su Kjaer: "E' un ragazzo veramente bravo. All'inizio con noi era un po' timido, era la prima esperienza in Italia (con il Palermo ndr). Adesso è molto più maturo, ma questo è normale. E' di un livello umano impressionante. Lui non ha bisogno della fascia per dimostrare le sue qualità. Io però gliela darei, non solo per quello che ha fatto. E' un leader nato, nel Milan attuale gliela darei perché è una persona perbene, un riferimento per tutti, umanamente è di uno spessore impressionante. E' andato a Siviglia e ha fatto bene, anche in Turchia. E' andato in squadre che giocano in Europa: se lo hanno scelto è per le sue importanti qualità. Dopo è andato all'Atalanta dopo due mesi lo hanno massacrato, ma il Milan lo ha preso e ha scoperto un calciatore di un grande livello".