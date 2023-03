Milan, il consiglio di Nesta: “Thiaw non deve mai distrarsi”

Alessandro Nesta, ex difensore rossonero, ha parlato di Tottenham-Milan, partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, in esclusiva per 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ecco, dunque, le dichiarazioni di Nesta sulla gara in programma domani sera, alle ore 21:00, al 'Tottenham Hotspur Stadium' di Londra. Interrogato su un consiglio che avrebbe voluto dare a Malick Thiaw in vista del match contro gli Spurs, l'ex Diavolo ha sostenuto come l'importante per il tedesco sia il non distrarsi mai nel corso della sfida. Di seguito le sue parole.