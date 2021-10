Milan, Nesta: “Rinnovo Kessie? Sbagliate le regole. Il sistema va rivisto”

Alessandro Nesta, ex giocatore del Milan, nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport ha parlato anche del rinnovo di Kessie

Alessandro Nesta, ex giocatore del Milan, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Nesta ha parlato anche del rinnovo di Franck Kessie: "Sono sbagliate le regole, anche in questo caso va rivisto il sistema intero. Ogni anno il club non può farsi prendere per il collo da qualcuno, ci sarà sempre un super ricco che arriva. Anche per il Milan è difficile tenere i più forti se le proposte sono così alte, Donnarumma insegna…Capisco che Kessie sia tentato: non è milanese, non ha legami specifici, è umano voler provare a mettersi in gioco altrove". Intanto dalla Spagna sono sicuri: il Milan ha raggiunto l'accordo con un attaccante.