Milan, Nesta: “I rossoneri non sono ancora pronti per la Champions”

Alessandro Nesta, ex giocatore del Milan, nell'intervista alla Gazzetta dello Sport, ha parlato dei problemi dei rossoneri in Champions

Alessandro Nesta, ex difensore del Milan, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Nesta ha parlato anche delle difficoltà avute dalla squadra di Pioli in Champions League: "Non vedo una squadra pronta per la Champions. Ci sono troppi giovani, non abituati alla competizione, mentalmente ancora non strutturati. Il percorso da seguire è lo stesso fatto in Italia: il Milan deve partecipare con continuità, acquisire l’esperienza per poi arrivare a competere. Per vincere credo serva una cosa sola: i campioni da settanta milioni e più che oggi le italiane non possono permettersi". Intanto dalla Spagna sono sicuri: il Milan ha raggiunto l'accordo con un attaccante.