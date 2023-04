Milan-Napoli, Serginho: “Con la continuità può arrivare lontano”

"Il Milan ha bisogno di trovare un suo equilibrio di gioco, alterna partite spettacolari come a Napoli in campionato, o di solidità, come con il Tottenham, ad altre in cui soffre troppo. Dipende tanto dalla qualità di Leao, Theo, Diaz e Tonali. Se finalmente trova continuità avrà molte possibilità di andare in semifinale Champions. Mi auguro che nella doppia sfida dimostri di avere questa stabilità. Il Napoli gioca il miglior calcio d’Europa ma se il Milan è nella sua versione migliore ha molte chance di andare avanti". Milan, Pioli: “Non dobbiamo fermarci qui. Mi baso sulle prestazioni”