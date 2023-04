Milan-Napoli, Sacchi: “Nel primo tempo il match è stato uno spettacolo”

Arrigo Sacchi, ex allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al match tra Milan e Napoli di Champions League

Su Milan-Napoli: "Ritmo e velocità da Champions, Milan e Napoli hanno disputato un primo tempo di livello europeo e questo è il primo aspetto da sottolineare perché in Serie A non siamo abituati a partite tanto intense. All’inizio il dominio della squadra di Spalletti è stato evidente: ha creato diverse opportunità ed è stato molto bravo Maignan. Il Milan, però, ha saputo resistere e ripartire. E in una di queste ripartenze ha costruito il gol del vantaggio. Bravissimo Brahim Diaz che, a mio avviso, sulla fascia destra ha trovato la collocazione ideale. Nel complesso, comunque, ho ammirato nel primo tempo uno spettacolo da palcoscenico internazionale. È così che si deve giocare: con il coraggio, con la voglia di stupire e di andare oltre i propri limiti".

Sulla favorita per il passaggio del turno:"Credo che non si possa dire chi è favorito per il passaggio del turno: la sfida è ancora molto equilibrata. Al ritorno il Napoli potrà avvalersi della spinta del pubblico, e non è poca cosa per una squadra che deve cercare di rimettere a posto il risultato. Continuo a ritenere che le possibilità di qualificazione siano al cinquanta per cento".