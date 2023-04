Milan-Napoli, Mourinho: “Non la vedrò, guarderò Real Madrid-Chelsea”

Nella giornata di domani, 13 aprile, la Roma giocherà il suo quarto di finale di Europa League contro il Feyenoord. Oggi, però, c'è Milan-Napoli e, nel corso di un'intervista a Sky, José Mourinho ha parlato anche di quest derby italiano, dichiarando come non la guarderà in televisione, preferendole Real Madrid-Chelsea, altro match in programma oggi in Champions League. Di seguito le sue parole a riguardo.