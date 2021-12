Milan-Napoli, Mario Rui in forte dubbio: le parole del suo agente

Mario Giuffredi, agente di Mario Rui, ha parlato delle condizioni fisiche del suo assistito, in forte dubbio per il big match contro il Milan

Mario Giuffredi, agente di Mario Rui, ha parlato delle condizioni fisiche del suo assistito, in forte dubbio per il big match contro il Milan. Queste le dichiarazioni riportate da 'Calciomercato.com': "Ha avuto un affaticamento, non so se recupererà per il Milan. E' l'unico terzino sinistro in rosa ed è uno dei migliori giocatori del Napoli. Futuro? Se vinciamo lo Scudetto andiamo a Dubai. L'ho sempre difeso e l'ho fatto restare a Napoli anche nei momenti difficile. A fine campionato, quando finirà il campionato, valuteremo cosa fare e se andare via".