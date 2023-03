Milan, Chiariello: “Napoli la favorita per arrivare in finale”

"Il sorteggio è il tema dominante, che consegna al Napoli un aereo per Istanbul. Non voglio assolutamente sembrare un super ottimista, ma di sicuro posso dire, senza timore di smentita, che in questo momento il Napoli è l’unica, tra le 8, ad essere la vera favorita per arrivare in finale e vi spiego perché. Il primo accoppiamento uscito è Real Madrid-Chelsea, lo stesso quarto dell’anno scorso; il secondo accoppiamento è Benfica-Inter; il terzo è uno scontro tra big, una tra Bayern Monaco e Manchester City andrà fuori; poi c’è stato un sorteggio ulteriore, per cui è uscito fuori che la quarta sfida, Milan-Napoli, vedrà in semifinale la vincente della seconda sfida, Benfica-Inter. Il Napoli ha sulla sua strada prima il Milan e poi l’Inter se fa fuori il Benfica, poi c’è la finale dove, dall’altro lato si giocano tutto". Milan-Napoli, Di Lorenzo: “Saranno gare molto combattute”