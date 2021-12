Milan-Napoli 0-1, Pellegatti: “Indignato, quel gol annullato è una farsa”

Carlo Pellegatti, noto giornalista e tifoso del Milan, ha usato il termine 'farsa' per descrivere il gol annullato nel finale contro il Napoli

Carlo Pellegatti, noto giornalista e tifoso del Milan, ha usato il termine 'farsa' per descrivere il gol annullato nel finale contro il Napoli. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'Tutti Convocati': "Il Milan meritava di pareggiare contro il Napoli. Oggi il mio karma è una frase di Marx: 'la storia si ripete sempre due volte, la prima volta come tragedia, la seconda come farsa'. Il gol annullato? Sono indignato dal gol annullato, annullare quel gol è una farsa".