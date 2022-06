Milan, Nainggolan: “De Ketelaere è fortissimo, deve imporsi altrove”

Radja Nainggolan, ex calciatore di Inter e Cagliari, ha parlato del connazionale Charles De Ketelaere , obiettivo di mercato del Milan . Il 'Ninja' ha garantito sulle qualità del calciatore del Brugge, il cui percorso in Belgio, a suo avviso, è da considerarsi terminato. Queste le dichiarazioni rilasciate a 'La Gazzetta dello Sport'.

“ È un giocatore fortissimo e ha bisogno esattamente di questo: mettersi alla prova in un contesto più competitivo di quello attuale. De Ketelaere qui ha vinto gli ultimi tre tornei, nelle ultime due stagioni è stato un titolare indiscusso della squadra. A cosa altro può ambire? Il suo percorso in Belgio è concluso, deve imporsi altrove ”.

"È giovane e in rapporto con l'età è già molto maturo. Ma ovviamente può crescere ancora. E ripeto: per farlo deve allenarsi e giocare con giocatori sempre più forti. Il Milan li ha. È tosto, veloce, tecnico, ha qualità. È freddo, vede la porta. E mi piace anche perché non reagisce a tutte le botte che prende: altro segnale di grande maturità. Ha una struttura fisica da calcio europeo. È pronto per una nuova avventura". Milan, due nomi in Serie A per l'esterno offensivo: le ultime news di mercato >>>