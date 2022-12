Milan, Mutti: “De Ketelaere ha grandi margini di crescita”

Su De Ketelaere : "I margini di crescita sono enormi. Gli serve più tempo, ma è un talento. Un giocatore che ritroveremo a livelli alti. Il peso della maglia e di una squadra come il Milan lo hanno frenato. Non vedo comunque un grande problema, poi sta a lui trovare quel carattere per dare il meglio di se".

Sul ruolo migliore per De Ketelaere : "Per me può fare anche la punta esterna, anche se lui dietro l’attaccante si trova meglio perché è bravo a muoversi tra le linee. Saper interpretare più ruoli per lui sarebbe un arricchimento".

Su Abraham: "Nel suo insieme il campionato di Abraham lo giudico positivo. Per me è mancata la squadra. Come prima punta è intelligente e molto completa. E' mancata la Roma per far esplodere il giocatore. E' mancato il contorno vicino a lui, come Zaniolo che è stato fuori per infortunio".