Milan, Musah: “Ho giocato in ruoli diversi. Sentito subito la fiducia”

Uno dei nuovi arrivati in casa Milan è Yunus Musah , mediano statunitense. Il centrocampista ha parlato in una lunga intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Ecco un estratto delle sue parole sul suo inizio col la maglia del Milan ( QUI TUTTE LE DICHIARAZIONI ).

"Sono molto contento. Sono entrato in questo gruppo in punta di piedi, sapendo di dover pazientare per poter avere le mie opportunità, invece è successo tutto più velocemente del previsto e di colpo mi sono trovato ad avere un impatto sulla squadra e anche a partire da titolare. Ho giocato in ruoli diversi e ho subito sentito la fiducia dei compagni e del tecnico, non potevo davvero chiedere di più. Poter dare il proprio contributo e soprattutto vincere al Milan è veramente bello".