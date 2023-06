Milan, Morales: “Kamada servirà anche per attirare i mercati asiatici”

«È un trequartista, o, come si dice oggi, ricopre il ruolo di sottopunta. Ha una buona struttura fisica, non un passo veloce, è dotato di una tecnica di rispetto. È un buon acquisto, arriva a parametro zero. Non è una stella, ma un innesto che potrà tornare utile al Milan. Servirà anche per attirare l’attenzione dei mercati asiatici, ad oggi però il giapponese non è un calciatore di primissima fascia». LEGGI ANCHE: Milan, non solo Güler. Un altro nome dalla Turchia?