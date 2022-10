Galliani: “Quattordici anni nel Monza, 31 nel Milan: tutta la mia vita”

Adriano Galliani ha parlato della sua carriera di amministratore delegato tra Monza e Milan. Praticamente una vita intera dedicata a queste due squadre: queste le dichiarazioni rilasciate a 'Diario As'.

Galliani sul Milan

"Berlusconi mi chiese di dimettermi dal Monza e mi nominò amministratore delegato rossonero fino al 2018 quando si chiuse il cerchio. Dieci anni nel Monza, 31 nel Milan e altri quattro nel Monza: tutta la mia vita".