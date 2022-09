Milan, Montolivo: ”Pioli è il più europeo, Il suo lavoro è stato eccezionale”

Ieri il Milan ha vinto per 2-1 contro la Sampdoria. Dopo il match, l'ex capitano rossonero Riccardo Montolivo ha lodato Pioli.

Nel post-partita di Sampdoria-Milan, match vinto dai rossoneri per 2-1, l'ex Capitano del Diavolo Riccardo Montolivo ha espresso il suo sul club di via Aldo Rossi. In particolare, il focus dell'ex Fiorentina e Atalanta si è concentrato su mister Stefano Pioli. Infatti, l'ex centrocampista ha voluto elogiare il lavoro fatto nel tempo dal tecnico parmigiano. Di seguito, riportiamo le dichiarazioni rilasciate da Montolivo ai microfoni di DAZN.