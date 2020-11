Milan, Montolivo: “Il primo posto in Serie A? Merito di Pioli” | News

Ultime Notizie Milan News: le parole di Montolivo

MILAN NEWS – Riccardo Montolivo, ex giocatore del Milan, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport. Montolivo si è soffermato sulla stretta attualità rossonera.

"Lo Scudetto sarebbe una sorpresa per tutti, non è una squadra costruita per lottare per questo traguardo, la favorita resta sempre la Juventus. Credo piuttosto a una qualificazione in Champions. Pioli è una persona di buon senso, mette ogni calciatore al proprio posto e lo fa rendere al meglio. Quando sembrava vicino all'addio, tra me e me dicevo non si sarebbe dovuto cambiare ancora. Per fortuna è stato confermato e i benefici si sono raccolti. Il primo posto è figlio di questa decisione. Ibrahimovic ha alzato il livello di autostima della squadra. Se resterà fuori poco, sono convinto che non ci saranno contraccolpi. Romagnoli è forte, sta crescendo molto, in campo si sente. Ha personalità, mi è sempre piaciuto, fin da quando arrivò al Milan giovanissimo".