Milan, Montervino: “Allegri, come Conte, credo dia un valore aggiunto”

Nonostante ciò - tra dichiarazioni e campo - si stanno avendo le prime indicazioni riguardo al nuovo Milan targato Allegri. Senza le coppe europee, i rossoneri sono considerati una minaccia per le prime posizioni in campionato. Chi si è espresso sul tema è stato Francesco Montervino, ex calciatore, intervistato da TMW Radio. Ecco cosa ha detto: "Sono incuriosito dal Milan di Allegri. Così come Conte, Allegri credo dia un valore aggiunto".