Milan, Montella: “Pioli e la società non hanno sbagliato una mossa”

Vincenzo Montella, ex allenatore di Milan e Fiorentina, ha parlato di Stefano Pioli e del lavoro che sta svolgendo sulla panchina rossonera

Vincenzo Montella, ex allenatore di Milan e Fiorentina, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Montella ha parlato del lavoro che sta svolgendo Pioli sulla panchina rossonera e non solo: "Per chi non vince da tanti anni come il Milan, la spinta dei tifosi è solo un vantaggio. Lo scudetto sarebbe un premio al lavoro della società, dei dirigenti e di Pioli, che non hanno sbagliato una mossa: con un budget relativamente basso hanno costruito una squadra competitiva. Tra addii, infortuni, o rendimenti sottotono il Milan ha “perso” l’asse centrale dell’anno scorso, penso a Donnarumma, Kjaer, Kessie, Calhanoglu e Ibra, eppure è primo. Una nota di merito per il club, che ha seguito la linea che si era dato restando sempre coerente. Se il Milan vincerà sarà straordinario, ma va applaudito anche in caso contrario». Intanto il Milan segue un talento molto forte