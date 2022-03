Milan, Montella: “Maldini e Pioli, chapeau! Hanno creato alchimia importante”

Vincenzo Montella, ex allenatore rossonero, ha parlato del momento del Milan e della lotta scudetto in Serie A. Le dichiarazioni

Dopo le annate non fortunate con Milan, Valencia e Fiorentina, Vincenzo Montella ha deciso di ripartire dalla Turchia. Intercettato dai microfoni di 'Sky Sport', l'allenatore dell'Adana Demirspor ha fatto i complimenti a Paolo Maldini e Stefano Pioli per il lavoro svolto e ha parlato della lotta scudetto in Serie A. Queste le dichiarazioni.

Cosa pensi della stagione del Milan fin qui? "C'è da fare i complimenti sia a Paolo (Maldini, ndr) che a Pioli, perché stanno facendo un gran lavoro: hanno creato un'alchimia che fa raggiungere dei risultati sproporzionati a quelli che erano gli obiettivi iniziali. Veramente chapeau per questo lavoro. Sono convinto che anche il Napoli sia altamente competitivo e se la giocherà, sia perché è il Napoli e non vince da tanti anni, sia perché stimo Spalletti come allenatore. Hanno qualità per lottare fino alla fine".