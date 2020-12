Milan – Moncada, retroscena Kjaer: “Elliott ci ha fatto una richiesta precisa”

Milan, retroscena Moncada su Kjaer

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Geoffrey Moncada, capo scout del Milan, ha svelato un retroscena sull’acquisto di Simon Kjaer e sulla richiesta di Elliott. Le dichiarazioni ai microfoni di Podcast Prolongation: “Tutti erano un po’ scettici nell’ambiente, sui giornali quando l’abbiamo preso. Eravamo in un momento difficile con il cambio di allenatore. Stefano Pioli era appena arrivato, avevamo anche preso tanti giovani, ma mancava il giocatore di esperienza. Elliott ci ha detto che avevano speso tanto in estate, quindi dovevamo trovare un’operazione low-cost e un giocatore che era pronto a giocare da subito, che parlava la lingua, che era forte tatticamente. Abbiamo valutato tanti nomi di difensori centrali da diversi campionati, ma soprattutto da quello italiano, perché ci siamo detti che sarebbe stato più facile l’ambientamento e il nome di Simon Kjaer è arrivato”. Clicca qui per leggere l’intervista completa di Moncada >>>