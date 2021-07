Milan, Moggi: “Maldini mi piace. Vi dico la mia su Donnarumma”

Luciano Moggi, ex direttore generale della Juventus, ha detto la sua sulle operazioni di calciomercato del Milan

Luciano Moggi, ex direttore generale della Juventus, ha detto la sua sulle operazioni di calciomercato del Milan. Di seguito il suo intervento sul al canale YouTube 'Il Calcio con il Mahmoudy': "Mi è piaciuto il comportamento di Maldini l'anno passato per i giovani che ha saputo trovare. Donnarumma poteva essere il portiere dei prossimi 20 anni sia per il Milan che per la Juve, il rimprovero lo faccio a tutte e due le squadre. Il PSG può di tutto e di più e di sicuro non bada alle spese. Donnarumma ha 22 anni, è il portiere della Nazionale ed è acclamato in tutto il mondo. Il problema di fondo è stato questo, perderlo a zero".