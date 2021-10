Milan, Mirante: “Trattativa partita dopo l’infortunio di Maignan”

Mirante, neo portiere del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Milan TV. L'estremo difensore è carico per la nuova avventura

Antonio Mirante, neo portiere rossonero, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Milan TV. Mirante ha parlato delle sue sensazioni dopo aver ricevuto la chiamata del club rossonero: "Le mie sensazioni sono positive, soprattutto per il modo in cui è arrivata questa chiamata. Tutto questo mi dà ulteriore spinta, anche perchè ho la consapevolezza e l'età per non andare nel panico e gestire al meglio la situazione. La trattativa è stata un fulmine. E' arrivata lunedì pomeriggio la chiamata dopo l'infortunio di Maignan, a cui auguro un in bocca al lupo. La trattativa è stata immediata perchè ho subito accettato il Milan, al quale non si può dire di no".