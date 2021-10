Milan, Mirante: “Alla mia età è giusto portare anche qualità umane”

Antonio Mirante, nuovo portiere del Milan, ha parlato del contributo che può offrire alla squadra, non solo dal punto di vista tecnico

Antonio Mirante, nuovo portiere del Milan, ha parlato del contributo che può offrire alla squadra, non solo dal punto di vista tecnico. Queste le dichiarazioni ai microfoni di Milan TV: "Alla mia età è giusto che porti anche delle qualità umane all'interno dello spogliatoio, che dall'esterno sembra essere già ad alti livelli. La squadra dà l'impressione di grande entusiasmo e grande spinta e questo per me è un grande valore". Intanto il Milan pensa a un nuovo attaccante proveniente dal Belgio