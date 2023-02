Milan, Messias: “Dobbiamo rimanere umili e giocare per la squadra”

Milan, le parole di Junior Messias sul gol al Monza

"Quel gol ha dato alla squadra il terzo successo di fila. Importante non aver subito gol dopo tutti quelli subiti in poche partite. Per noi è un passo in avanti. Dobbiamo mantenere umiltà, lavorare e giocare per la squadra". Milan, quattro ipotesi per il vice Theo Hernandez >>>