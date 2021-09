Milan, Messias: “Maldini è una leggenda. Lavorare con Ibra è un piacere”

Junior Messias, attaccante rossonero, ha parlato ai microfoni di Milan TV durante il format "On the road". Ecco cosa ha detto

Junior Messias, attaccante rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Milan TV durante il format "On the road". Messias si è soffermato sull'arrivo nel centro sportivo di Milanello: "È stata una bella esperienza. Il Centro Sportivo è importante e attrezzato, lavorare col mister e con Ibra è un piacere. Penso a Dida, che è una bravissima persona, penso ai brasiliani che hanno giocato qua rivoluzionando il calcio. Il direttore Maldini è una leggenda. Quando penso al Milan penso alla storia. Li vedevo in televisione ed è una cosa emozionante. L'anno scorso ho fatto un'intervista e ho capito di essere diventato un calciatore quando, dovendo studiare gli avversari, ho trovato un video sul Milan".