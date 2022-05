Milan, Menez: “Scudetto bella sensazione, ora la Champions League”

Al termine di una partita di beneficenza, l'ex attaccante del Milan Jeremy Menez ha parlato ai microfoni di Beln Sports dello scudetto.

La vittoria dello scudetto da parte del Milan ha reso felici moltissimi ex giocatori rossoneri, fra i quali Jeremy Menez , attaccante della Reggina ed in passato numero 7 del diavolo.

Il centravanti francese ha poi concluso così: "Abbiamo assistito a un bel campionato e la Serie A sta tornando a un buon livello. Sono campioni oggi e saranno favoriti per il titolo l’anno prossimo. Credo che ingaggeranno molti giocatori e proveranno a tornare competitivi in Champions League". Milan, il sogno di Maldini e Massara per la destra. Le ultime news di mercato >>>