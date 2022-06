Milan, Mauro: “Origi ha qualità straordinarie. Mi ricorda Abraham”

L'opinionista Massimo Mauro ha parlato delle qualità, definite 'straordinarie', di Divock Origi , prossimo attaccante del Milan. A suo avviso il belga, che arriverà in Italia nei prossimi giorni per sostenere le visite mediche, somiglia molto a Tammy Abraham della Roma. Queste le dichiarazioni rilasciate a 'La Gazzetta dello Sport'.

"Origi a me piace molto, mi ricorda Abraham della Roma: negli ultimi anni non ha fatto il titolare per cui non arriva con uno score importante, però ha qualità straordinarie. Sarà bello vederlo in Italia, dove la componente tattica è molto importante. Però credo servirà ancora qualcosa: solo lui con Giroud, con Ibrahimovic che è un jolly, non basta". Milan, l'alternativa a Renato Sanches arriva dal Manchester City?