Milan, Massaro: “Pioli ha lavorato sulla psicologia di alcuni giocatori”

Milan, Massaro su mister Pioli

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Daniele Massaro, brand ambassador del Milan, ha parlato dell’eccellente lavoro di Stefano Pioli fino a questo momento. Ecco in cosa è stato particolarmente bravo il tecnico rossonero: “Molti hanno capito cosa vuol dire indossare la maglia del Milan. Stefano è arrivato in un momento delicato ed è stato bravo a concludere una stagione non facile ed iniziarne un’altra altrettanto difficile. Nessuno gli ha chiesto di fare miracoli, ma l’obiettivo è tornare in Champions League e lui con il lavoro ci sta riuscendo. Pioli è stato bravissimo a lavorare sulla psicologia di alcuni giocatori che si erano un po’ persi. Davide Calabria, Hakan Çalhanoğlu e Franck Kessié sono completamente diversi. Questa è la mentalità da Milan”. Anche Arrigo Sacchi ha parlato del Milan in un’intervista: clicca qui per leggere le dichiarazioni >>>