Marocchi: “L’intervista di Ibra farà la differenza. Se fossi un compagno..”

In seguito alla sconfitta del Milan contro l'Udinese, ennesimo passo falso della stagione rossonera, ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Giancarlo Marocchi, che ha voluto esprimere il proprio pensiero in merito. Oltre al momento di forma del Diavolo, il noto giornalista ha voluto anche commentare le dichiarazioni di Zlatan Ibrahimovic nel post partita, immedesimandosi in un compagno di squadra e dando il proprio parere su un'eventuale reazione. Di seguito le sue parole a riguardo.