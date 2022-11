Milan, Marocchi: “Gioco complicato, De Ketelaere ha bisogno di tempo”

L'ex calciatore ed oggi commentatore Giancarlo Marocchi ha espresso il proprio parere sul belga del Milan Charles De Ketelaere

Fabio Barera

Nella giornata di ieri il Belgio ha fatto il suo esordio ai Mondiali contro un sorprendente Canada e il trequartista del Milan Charles De Ketelaere non ha trovato spazio. Per il belga 90' in panchina, inevitabile conseguenza del momento che sta vivendo in rossonero.

La cifra spesa per il suo ingaggio e la poca resa finora mostrata hanno creato molte polemiche sul suo conto. C'è però chi ricorda come altri giocatori del Milan, ora divenuti titolari inamovibili, abbiano passato un primo anno difficoltoso in rossonero.

Tra coloro che si sono eretti a difesa di Charles De Ketelaere c'è anche l'ex calciatore ed oggi commentatore televisivo Giancarlo Marocchi, che ha espresso il proprio parere sul belga del Milan. Intervenuto ai microfoni di Sky, ha sottolineato come le difficoltà provengano dal fatto che il gioco proposto da Stefano Pioli sia complicato. Di seguito le sue parole.

Milan, le parole di Marocchi su Charles De Ketelaere — "Il gioco del Milan è molto complicato per l'occupazione degli spazi. Tonali te lo trovi in area, gli attaccanti difendono, i terzini fanno i registi. De Ketelaere è abituato al 4-2-3-1 da trequartista. Qui non c'è il trequartista, le doti le ha. C'è bisogno di tempo".