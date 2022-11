Milan, Marianella su Pioli: “Il merito delle vittorie è il suo”

"Un rinnovo assolutamente meritato quello di Stefano Pioli con il Milan". Queste le parole con le quali ha esordito Massimo Marianella nel suo intervento a SkySport24. Il telecronista ha poi aggiunto: "Se i rossoneri hanno vinto, il merito è il suo, anche se Pioli ha personalmente ringraziato i giocatori. Un lavoro importante, con il quale si è meritato ampiamente il prolungamento contrattuale." Il rinnovo dell'allenatore del Milan è importantissimo per dare stabilità e continuare con la programmazione. Una notizia che arriva nel momento giusto ovvero tra la sconfitta in campionato contro il Torino e la sfida fondamentale di Champions League contro il Salisburgo. Stasera a San Siro, i rossoneri si giocano il passaggio del turno con tutto ciò che ne consegue, compreso il lato economico, con tutti i ricavi possibili della qualificazione. Calciomercato Milan – Dalla Spagna: sfida con il Barcellona per Jorginho