Milan, Marianella: “Loftus-Cheek? Costo alto, ma giocatore utilissimo”

Il Milan sta per chiudere il colpo Loftus-Cheek. Per il giocatore dei blues mancherebbero davvero i dettagli per poi raggiungere la squadra di Stefano Pioli. Il centrocampista del Chelsea dovrebbe essere il primo colpo per la mediana rossonera che perderà Tonali. Del prossimo acquisto del Diavolo, ha parlato anche Massimo Marianella, gionalista e noto telecronista. Ecco le sue parole a Sky Sport.