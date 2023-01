Milan, Marianella: “Leao è giovane. Gli manca ancora qualcosa”

Massimo Marianella, giornalista e telecronista, ha parlato del Milan. In particolare dell'esterno rossonero Rafael Leao. Ecco le sue parole

"Gli manca ancora qualcosa, ma ha delle potenzialità clamorose. Non a caso il PSG, quando ha temuto di dover cedere Mbappé al Real Madrid, ha pensato a Leao. È ancora molto giovane e ha già giocato con maglie importanti, quindi sa cosa vuol dire cimentarsi ad un certo livello. Deve trovare continuità e fare un passo in avanti nella maturità".