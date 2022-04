Milan, Marcolin puntualizza: “Mancano dei punti persi non per colpa sua”

L'ex calciatore Dario Marcolin ha commentato la vittoria del Milan contro la Lazio e ha ricordato i torti arbitrali subiti

L'ex calciatore Dario Marcolin, ora opinionista di 'DAZN', ha commentato la vittoria del Milan contro la Lazio e ha ricordato i torti arbitrali subiti. I punti persi contro Udinese e Spezia pensano e non poco. Queste le dichiarazioni: "Il Milan, quando ha temuto gli avversari, ha sempre fatto grandi partite, mentre quando è sceso in campo più sicuro ha perso dei punti. Però ricordiamo che ai rossoneri mancano i punti contro Udinese e Spezia. Non sempre ha perso punti solo per colpa sua".