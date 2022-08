Milan, Marchetti: “De Ketelaere ha qualità e linee di passaggio intelligenti”

L'esperto di mercato Luca Marchetti ha parlato delle qualità e del ruolo del nuovo calciatore del Milan, Charles De Ketelaere. La trattativa per il suo arrivo è andata per le lunghe a causa dei paletti economici da rispettare. Ma non c'erano dubbi: il belga era il prescelto per la trequarti. Queste le dichiarazioni rilasciaste a 'TMW Radio'.